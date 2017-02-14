Gayrimenkulde 4 milyar liralık birleşme

AKKÖK Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AkişGYO, SAF GYO ile birleşti. İki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek. Akiş GYO'nun birleşme sonrası özkaynak değeri 2.5 milyarliraya, toplam varlıkları 4milyar liraya ve yıllık kira geliri320 milyon liraya yükseldi.Akiş GYO Genel MüdürüGökşin Durusoy, SAF GYO'yu bünyelerine katarak yollarına daha güçlü şekilde devam ettiklerini belirterek, "Bu birleşme ile özkaynak büyüklüğü açısından özel sektör GYO'ları arasında 3'ünüsıraya yükseldik. Şirketin bilanço büyüklüğü düşünüldüğünde potansiyel proje kapsamı genişleyecek, proje geliştirme gücü artacaktır. Birleşme ile Akiş GYO önemli bir kira gelirine sahip olacak. Şirket, önemli temettü dağıtma potansiyeline kavuşacak" diye konuştu. 420 milyonTL yatırımla yükselen cadde projelerinin 2018'de biteceğini söyleyen Durusoy, "Ağırlıklı olarak perakende üniteler içeren cadde projelerimiz Bağdat Caddesi'nin prestijine katkıda bulunacak" dedi.
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