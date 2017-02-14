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resmen çakıldı

Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen /TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Dolar resmen çakıldı

Dün 3,70 seviyelerinden başlayan düşüşünü gün boyu devam ettiren /TL, günü yüzde 0,65 azalışla 3,6691'den kapattı.

9 OCAK'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE
Küresel piyasalarda azalan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6510'a kadar geriledi. Dolar/TL, 3,65 sınırından gelen tepki alımları ile saat 09.45'te 3,6620 seviyesinden alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8900, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 4,5940'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, Yellen'ın vereceği mesajların, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri üzerinde belirleyici olabileceği ifade etti.

Bugün, yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, dolar/TL de 3,70 seviyesinin direnç, 3,65 ve 3,61 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin cari işlemler açığı beklentisi, 2016'nın aralık ayı için 4,3 milyar dolar, 2016 yılının tamamı için de 33,1 milyar dolar oldu.
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  • 14 Şubat 2017, Salı 11:03
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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enar enar

CNN Türk'te ekonomi haberlerini sunan bir soytarı vardı. Dolar yükselirken sırıtarak "dolar aldı başını gidiyor, ekonomi çöktü vb." sözlerle zevkten dört köşe pozlar veriyordu. Şimdilerde bu mahlûk pek ortalarda yok. Ara sıra ekrana çıkıp çiçek böcek falan anlatıyor. Daha ağır bir deyim bulamadığım için "soytarı" kelimesini kullandı. Lütfen bağışlayın.

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evet1
hayır0
cevapla 14.02.2017 14:39
mustafa mustafa

Nereye çakıldı yav. Dolar 3,65 TL. 4 ay önce 3,00 TL. idi. Ölümü görüp sıtmaya razı mı olduk ne

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 14.02.2017 13:35
veli kaya veli kaya

dolar yere cakılmış tl kanatlanmış kuş olmuş bozdur bozdur harca

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 14.02.2017 12:27
delidumrul delidumrul

Dolarla borçlanıp dolarla borcunu ödeyenler esas yere çakılanlar onlar oldu. Borcunu ödemek için evini arabasını ve malını satmak zorunda kaldılar yazık günah değil mi bu insanlara bana elin gavurunun para birimi değil kendi para birimimin alım gücü önemli vesselam.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 14.02.2017 11:34
ESAT ESAT

Beter olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 11:14
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