Dolar resmen çakıldı

Dün 3,70 seviyelerinden başlayan düşüşünü gün boyu devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 0,65 azalışla 3,6691'den kapattı.
9 OCAK'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE
Küresel piyasalarda azalan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6510'a kadar geriledi. Dolar/TL, 3,65 sınırından gelen tepki alımları ile saat 09.45'te 3,6620 seviyesinden alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8900, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 4,5940'tan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, Yellen'ın vereceği mesajların, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri üzerinde belirleyici olabileceği ifade etti.
Bugün, yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, dolar/TL de 3,70 seviyesinin direnç, 3,65 ve 3,61 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin cari işlemler açığı beklentisi, 2016'nın aralık ayı için 4,3 milyar dolar, 2016 yılının tamamı için de 33,1 milyar dolar oldu.
kalan karakter 1000
CNN Türk'te ekonomi haberlerini sunan bir soytarı vardı. Dolar yükselirken sırıtarak "dolar aldı başını gidiyor, ekonomi çöktü vb." sözlerle zevkten dört köşe pozlar veriyordu. Şimdilerde bu mahlûk pek ortalarda yok. Ara sıra ekrana çıkıp çiçek böcek falan anlatıyor. Daha ağır bir deyim bulamadığım için "soytarı" kelimesini kullandı. Lütfen bağışlayın.
Nereye çakıldı yav. Dolar 3,65 TL. 4 ay önce 3,00 TL. idi. Ölümü görüp sıtmaya razı mı olduk ne
dolar yere cakılmış tl kanatlanmış kuş olmuş bozdur bozdur harca
Dolarla borçlanıp dolarla borcunu ödeyenler esas yere çakılanlar onlar oldu. Borcunu ödemek için evini arabasını ve malını satmak zorunda kaldılar yazık günah değil mi bu insanlara bana elin gavurunun para birimi değil kendi para birimimin alım gücü önemli vesselam.
Beter olsun
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