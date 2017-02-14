Dijital imzadan 300 milyon TL

TURKCELL, teknolojik altyapısını kullanarak 'güvenli dijital imza'yı hayata geçiriyor. Kağıt tüketiminin azaltılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayan uygulamayla Turkcell şirket olarak ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 40 milyon lira katkıda bulunmayı planlıyor. Güvenli dijital imzanın, tüm sektörlerde kullanılmaya başlanmasıyla ise rakamın 300 milyonliraya ulaşması bekleniyor. TurkcellGenel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Sistem ekonomiye katkının yanı sıra, işlem sürelerini yüzde 20 ile 40 arasında azaltarak, hepimizin zamandan da tasarruf etmesine imkan verecek" dedi.
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