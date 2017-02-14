Çiftçi'ye müjde! Borçlar öteleniyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarının yeniden yapılandırılarak öteleneceğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararın çiftçiler için müjde niteliğinde olduğunu belirten Kurtulmuş, ayrıca hayatı ve sağlığı tehlikeye atan birtakım taklit veya tağşiş içeren ürünleri üretenlere karşı cezai tedbirlerin artırılması ve bununla ilgili etkin mücadelenin planlandığını da dile getirdi.