Bir haftada ikinci tasfiye

Yalçın Ayaslı'ya ait Borajet'in SBK Holding'e 260 milyon dolara satılmasından sonra yönetimde ikinci tasfiye yaşandı. Borajet Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı vekili ve Genel Müdürü Fatih Akol, 7 Şubat tarihinde görevinden alınmış ve anlaşmalı bir ayrılık olduğu kamuoyuna duyurulmuştu. 3 yılı aşkın süredir Borajet Havayolları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Akol'un ayrılmasından sonra şirketin THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile danışmanlık anlaşması yaptığı açıklanmıştı. Bu çerçevede şirkete yeni atamalar da yapılmıştı. Ancak aradan bir hafta geçmeden yeni bir görevden alma daha ortaya çıktı. Dün itibariyle Borajet Genel Müdür Yardımcısı Serdar Uygur'un görevden alındığı öğrenildi. Daha önce THY'de İnsan Kaynakları Müdürü olan Serdar Uygur'un FETÖ ile bağlantılı olduğu da iddia edilmişti. Havacılık uzmanları bu operasyonun süreceğini ve Hamdi Topçu ekibinin tasfiyesi olarak yorumlandığını belirtiyor. Şirket ise bu değişikliklerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bünyesinde 12 yolcu uçağı ve bir de iş jeti bulunan Borajet'te 500 kişi çalışıyor.