6 yıl torun maaşı

Torun bakan büyükanneye müjde. İlk etapta 1 yıl olarak açıklanan büyükanne maaşının, 6 yıla çıkarılabileceği açıklandı. 10 ilde gerçekleştirilen 1 yıllık pilot uygulamanın sonucunda kesin karar verilecek. Düzenleme kabul görürse, torununa bakan büyükanneler ilk yıl 425 lira maaş alacak, çocuk 6 yaşına girene kadar da net asgari ücretin yüzde 30'u oranında maaş almaya devam edecek.



BAŞVURUDA REKOR KIRILDI

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyük anne maaşı için rekor başvuru geldiğini belirtti. Müezzinoğlu, "Perşembe ve Cuma günü müracaatları aldık, 30 binin üzerinde başvuru var. Uygulamaya bin aile üzerinden başlayalım dedik ama talep öyle oldu ki şu anda 6 bin 500 aileye maaş verilecek" dedi. 10 ilde, başvurular değerlendirildikten sonra seçilen 6 bin 500 aileye maaş bağlanacağını kaydeden Müezzinoğlu, "İlk verilerden sonra değerlendireceğiz. Eğer hükümet programına girerse 6 yaşına kadar maaş ödemesi devam edecek" diye konuştu. Mart ayında uygulamaya başlanacak torun bakan büyükannelere maaş için aranan şartlar ise şöyle:



ŞARTLARA DİKKAT

- Türk vatandaşı olmak,

- Belirlenen illerde ikamet etmek,

- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması,

- Annenin en az 18 yaşında bulunması,

- Annenin özel sektörde en az 1 yıldır sigortalı çalışıyor olması,

- Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

- Annenin işvereni ile akraba olmaması.