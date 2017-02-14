6 yıl torun maaşı

Torun bakan büyükanneye müjde. İlk etapta 1 yıl olarak açıklanan büyükanne maaşının, 6 yıla çıkarılabileceği açıklandı. 10 ilde gerçekleştirilen 1 yıllık pilot uygulamanın sonucunda kesin karar verilecek. Düzenleme kabul görürse, torununa bakan büyükanneler ilk yıl 425 lira maaş alacak, çocuk 6 yaşına girene kadar da net asgari ücretin yüzde 30'u oranında maaş almaya devam edecek.
BAŞVURUDA REKOR KIRILDI Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, büyük anne maaşı için rekorbaşvuru geldiğini belirtti. Müezzinoğlu,"Perşembe ve Cuma günü müracaatlarıaldık, 30 binin üzerinde başvuru var.Uygulamaya bin aile üzerinden başlayalımdedik ama talep öyle oldu ki şu anda 6 bin500 aileye maaş verilecek" dedi.10 ilde, başvurular değerlendirildiktensonra seçilen 6 bin 500 aileye maaşbağlanacağını kaydeden Müezzinoğlu, "İlkverilerden sonra değerlendireceğiz. Eğerhükümet programına girerse 6 yaşınakadar maaş ödemesi devam edecek"diye konuştu. Mart ayında uygulamayabaşlanacak torun bakan büyükanneleremaaş için aranan şartlar ise şöyle:
ŞARTLARADİKKAT
- Türk vatandaşı olmak,
- Belirlenen illerde ikametetmek,
- Çocuk ve annenin aynıevde, büyükannenin il sınırlarıiçinde ikamet ediyor olması,
- Başvuru tarihi itibarıylabakımı üstlenilecek çocuğun 3yaşını doldurmamış olması,
- Annenin en az 18 yaşındabulunması,
- Annenin özel sektörde en az1 yıldır sigortalı çalışıyor olması,
- Anne ve babanın ücretgelirinin belirlenecek üst sınırıaşmaması,
- Annenin işvereni ile akrabaolmaması.
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