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250 bin KOBİ’ye faizsiz 50 bin TL

250 bin KOBİ’ye faizsiz 50 bin TL
KOSGEB sıfır faizli kredi başvurusu için süreci yeniden başlattı. Geçtiğimiz dönemlerde 15 bin civarında işletme sahibine kullandırılan, sıfır faizli 50 bin lira kredi, bu kez başvuran herkes için değerlendirilecek. Önceden yapılan başvuruların da sayılacağını dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu yıl, 2.5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan mikro işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar. Bunun neticesinde, KOBİ'lerimize 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız" dedi. Faizsiz kredinin başvuruları 20 Şubat'ta bitecek.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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