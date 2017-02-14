250 bin KOBİ’ye faizsiz 50 bin TL

KOSGEB sıfır faizli kredi başvurusu için süreci yeniden başlattı. Geçtiğimiz dönemlerde 15 bin civarında işletme sahibine kullandırılan, sıfır faizli 50 binlira kredi, bu kez başvuran herkes için değerlendirilecek. Önceden yapılan başvuruların da sayılacağını dile getiren Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanı Faruk Özlü, "Bu yıl, 2.5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatıyoruz. Yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranınaltında olan ve 10 kişiden az çalışansayısı olan mikro işletmeler destekten öncelikli olarak yararlanacaklar. Bunun neticesinde, KOBİ'lerimize 10 milyarliranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluşturmuş olacağız" dedi. Faizsiz kredinin başvuruları 20 Şubat'ta bitecek.
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