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fiyatlarına 4 kuruş indirim

PÜİS'in açıklamasına göre fiyatlarına 14 Şubat itibariyle litrede 4 kuruş indirim yapılacak.

Araç sahipleri müjde! İndirim geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) da indirim geldiğini açıkladı. PÜİS'in açıklamasına göre otogaz fiyatlarına 14 Şubat itibariyle litrede 4 kuruş indirim yapılacak.

PÜİS'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogaz fiyatında 4 kuruş indirim meydana gelmiştir.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi 17:53
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Rasyonel Rasyonel

Bu tür haberlere müjde diye yazmak haberciliğinizi sorgulatıyor. Hergün her yerde onlarca müjde haber başlığı çıkıyor. Tıklanmak için insanları avlamanızı anlamıyoruz zannetmeyin. Daha makul başlıklar yazın lütfen. Müjde dediğin haber kutlanasıca bir haber olmalıdır...

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 22:54
dursun dursun

vaaaay o dört kuruşu nasıl harcıyacağız bu gece uyku tutmaz vahhh ne indirim ne indirim. 15kuruş zam sonra 4 kuruşcuk indirim.yahu anladık bizi keriz yerine koyuyorsunuzda birde alay etmenizmi gerek yuh olsun ervahınıza

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 22:32
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