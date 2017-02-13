Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazda indirim geldiğini açıkladı. PÜİS'in açıklamasına göre otogaz fiyatlarına 14 Şubat itibariyle litrede 4 kuruş indirim yapılacak.
PÜİS'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogaz fiyatında 4 kuruş indirim meydana gelmiştir.
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vaaaay o dört kuruşu nasıl harcıyacağız bu gece uyku tutmaz vahhh ne indirim ne indirim. 15kuruş zam sonra 4 kuruşcuk indirim.yahu anladık bizi keriz yerine koyuyorsunuzda birde alay etmenizmi gerek yuh olsun ervahınıza
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