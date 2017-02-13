Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazda indirim geldiğini açıkladı. PÜİS'in açıklamasına göre otogaz fiyatlarına 14 Şubat itibariyle litrede 4 kuruş indirim yapılacak.

PÜİS'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

14 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otogaz fiyatında 4 kuruş indirim meydana gelmiştir.