Kayseri'deki bir gıda firması ile Dubai firması 25 milyon liralık yatırım anlaşması imzaladı.

Bir otelde imzalanan yatırım anlaşması sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan gıda firması Üst Yöneticisi (CEO) Yener Büyüknalbant, 1969'dan bu yana gıda sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri haline geldiklerini söyledi.

Firmalarının 2012'de halka arz edildiğini ve o günden bu yana elde edilen fonla yatırım yaptıklarını ifade eden Büyüknalbant, şunları kaydetti:

"Firmamız, gerçekleştirdiği yatırımlarla cirosunu 3 yıl içerisinde 3 katına çıkarmayı başardı. Dubai firmasıyla yapılan yeni anlaşmayla 3 yılda 25 milyon lira fon girişi sağlanacak. Bu fon girişiyle beraber yatırımlarımıza devam edeceğiz. Grubumuzun şu anda 2 bin 250 kilovat güneş enerjisi yatımı var. Buna ilave 500 kilovat yeni yatırım olacak. Onun haricinde gıda alanında katma değeri yüksek gofret, maşmelov ve çikolatalı ürünler gibi yeni ürünlerde de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu istihdam seferberliğine grup olarak katkı sağlamak amacıyla bu yıl içerisinde istihdamımızı yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalar başlatıldı. Ülkemize güvenimizi göstermek açısından da bu fon girişiyle beraber yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de ciromuzu 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz."

Dubai firma yöneticilerinden Aboudi Gassam, Pierre Vannineuse ve Hugo Pingray'da anlaşmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.