Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, 'istenmeyen ticari ileti' şikayetlerine Temmuz 2015'ten bu yana 8.3 milyon lira idari para cezası kesildi. Toplam 239 bin 901 adet olan şikayetler arasında, ilk sırayı 218 bin 843 başvuruyla SMS aldı. SMS'i, 15 bin 877 ile sesli arama ve 5 bin 181 ile e-posta yoluyla gönderilen iletilere ilişkin başvurular izledi. Geçen yıl Temmuz'da yürürlüğe giren Ticari İletişim ve TicariElektronik İletiler Hakkındaki Yönetmelik kapsamında; her bir ticari elektronik ileti için bin 95 liradan 16 bin 443liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bu ceza tutarı, bir defada birden fazla gönderilen iletiler için 60 bin 293 liraya kadar çıkarılabiliyor.
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