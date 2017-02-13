İşsiz esnafa ayda bin 422 lira maaş

Esnafa işsizlikmaaşını düzenleyen Esnaf Ahilik Fonu, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifi TBMM'de referandumdan önce yasalaşırsa, Esnaf Ahilik Sandığı'na ilişkin hükümler 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu durumda yaklaşık 2milyon esnafı ilgilendiren fon için primler de, Temmuz 2017'den itibaren kesilmeye başlanacak. Esnafın ödeyeceği aylık prim tutarı 35.55 lira ile 266.62 lira arasında değişecek. İşyerini kapatmak zorunda kalan esnaf işsizlik maaşını 2020 yılından itibaren alacak. Maaş bağlanırken, son 4 aydaki prime esas kazanç dikkate alınacak. Bağlanacak aylık tutarı, 4 aylık ortalama kazancın yüzde 40'ı üzerinden belirlenecek. Azami maaş tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamayacak. Bu durumda, primlerini asgari ücret üzerinden yatıran esnaf işini kaybettiğinde ayda 711 lira maaş alacak. Primlerini asgari ücretin ikikatı veya daha fazla kazanç üzerinden yatıran esnaf ise ayda bin 422 lira maaş alabilecek.
DEVLET KATKISI VAR Esnaf Ahilik Sandığı'na devlet de her ay esnafın yatırdığının yarısı tutarındakatkı sağlayacak. Sandıktan maaş alabilmek için işyerini kapatmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olmak ve 3 yıl sigortalı olmak gerekiyor. Son 3 yıl içinde 720 gün prim ödeyenlere işsiz kalınan dönemde 6ay, 900 gün prim ödeyenlere 8 ay, bin 80gün prim ödeyenlere ise 10 ay süreyle maaş ödemesi yapılacak.
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