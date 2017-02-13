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İşsiz a ayda bin 422 lira

için Ahilik Fonu devreye giriyor. 2 milyon esnaf fona ayda en az 35 lira yatıracak. İşyeri kapandığında aylık bin 422 lira alacak. Fona devlet de katkı yapacak

İşsiz esnafa ayda bin 422 lira maaş
Esnafa ını düzenleyen Esnaf Ahilik Fonu, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifi TBMM'de referandumdan önce yasalaşırsa, Ahilik Sandığı'na ilişkin hükümler 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu durumda yaklaşık 2 milyon esnafı ilgilendiren fon için primler de, Temmuz 2017'den itibaren kesilmeye başlanacak. Esnafın ödeyeceği aylık prim tutarı 35.55 lira ile 266.62 lira arasında değişecek. İşyerini kapatmak zorunda kalan esnaf işsizlik maaşını 2020 yılından itibaren alacak. Maaş bağlanırken, son 4 aydaki prime esas kazanç dikkate alınacak. Bağlanacak aylık tutarı, 4 aylık ortalama kazancın yüzde 40'ı üzerinden belirlenecek. Azami maaş tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamayacak. Bu durumda, primlerini asgari ücret üzerinden yatıran esnaf işini kaybettiğinde ayda 711 lira maaş alacak. Primlerini asgari ücretin iki katı veya daha fazla kazanç üzerinden yatıran esnaf ise ayda bin 422 lira maaş alabilecek.

DEVLET KATKISI VAR
Esnaf Ahilik Sandığı'na devlet de her ay esnafın yatırdığının yarısı tutarında katkı sağlayacak. Sandıktan maaş alabilmek için işyerini kapatmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olmak ve 3 yıl sigortalı olmak gerekiyor. Son 3 yıl içinde 720 gün prim ödeyenlere işsiz kalınan dönemde 6 ay, 900 gün prim ödeyenlere 8 ay, bin 80 gün prim ödeyenlere ise 10 ay süreyle maaş ödemesi yapılacak.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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