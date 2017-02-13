Yol Durumu
  1. 10 adımda promosyon
  2. Gaz depoda endişe yok

’nün 225 milyon lirası donduruldu

FETÖ’nün 225 milyon lirası donduruldu
FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca incelemeye alınan 90 bine yakın dosyadan 60 bini Emniyet'e gönderildi. Son operasyonlarla birlikte bağlantılı 900 bankacılık işlemi durduruldu, örgüt üyelerine ait olduğu belirlenen 225 milyon lira donduruldu. Terör örgütü bağlantılı olduğu için mal varlığı dondurulanların sayısı 3 bini geçti. Örgüt yöneticilerinin paralarını kurtarmak için üçüncü şahıslar üzerinden açtıkları mevduat hesaplarından da 100 milyon lira çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, darbe girişiminin hemen ardından para transferi yapmaya çalışanların ağırlıklı olarak asker, emniyet görevlileri ve yakınları olduğunu belirterek, "Bazıları mal varlıklarını satarak, şirketlerinin içini boşaltarak yurt dışına kaçtı. Bazıları da bankalardaki paralarını çekmeye ya da transfer etmeye çalıştı" dedi.
Etiketler: ,
  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
VATANDAŞ VATANDAŞ

hainlere acımayın. ülkeme hainlik edenler en ağır cezayı çekmeliler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 09:07
ihsan ihsan

açık acil bunların mal varlşıklarına el koyun pasaportlarını iptal edin vatandaşlıktan çıkarın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 08:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar