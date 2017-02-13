FETÖ’nün 225 milyon lirası donduruldu

FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor. Mali Suçları AraştırmaKurulu'nca incelemeye alınan 90 bine yakın dosyadan 60 bini Emniyet'e gönderildi. Son operasyonlarla birlikte FETÖ bağlantılı 900bankacılık işlemi durduruldu, örgüt üyelerine ait olduğu belirlenen 225 milyonlira donduruldu. Terör örgütü bağlantılı olduğu için mal varlığı dondurulanların sayısı 3 bini geçti. Örgüt yöneticilerinin paralarını kurtarmak için üçüncü şahıslar üzerinden açtıkları mevduat hesaplarından da 100 milyonlira çıktı. Maliye BakanıNaci Ağbal, darbe girişiminin hemen ardından para transferi yapmaya çalışanların ağırlıklı olarak asker, emniyet görevlileri ve yakınları olduğunu belirterek, "Bazıları mal varlıklarını satarak, şirketlerinin içini boşaltarak yurt dışına kaçtı. Bazıları da bankalardaki paralarını çekmeye ya da transfer etmeye çalıştı" dedi.
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hainlere acımayın. ülkeme hainlik edenler en ağır cezayı çekmeliler.
açık acil bunların mal varlşıklarına el koyun pasaportlarını iptal edin vatandaşlıktan çıkarın
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