Dolar bahane zam şahane

Veliyi kazanç kapısı olarak gören özel okullar yine sahne aldı. 2017-2018 dönemi için kayıtlara başlayan bazı özel okulların fiyatlarını yüzde 10 ila yüzde30 arasında artırdığı görüldü. Özellikle talebin fazla olduğu özel okullarda zam oranları da yüksek oldu. Fahiş zammın bahanesi ise döviz kurundaki artış. Geçen sene bu dönemde, dolar kurunun 2.90-3.05 lira bandındayken, bu sene 3.70 lira seviyesinde olduğunu belirten özel okullar, sanki tüm giderleri dolar üzerindenmiş gibi yeni dönem fiyatlarını doları dikkate alarak yaptıklarını açıkladı. Halbuki giderlerinin yüzde 60'ı personel masrafı, yüzde 40'ı da dolaylı olarak doların artışından etkilenebilecek elektrik, doğalgaz, teknolojik okul ürünlerinden oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların fiyat artışlarına ilişkin sınırlaması var. Ara yıllarda artış oranının hesaplanmasında (Y.İ,ÜFE+TÜFE)/ 2 oranına, okulun geçen yıl ilan ettiği ücrete en fazla yüzde 5 ilave artış yapılabiliyor. Bu hesapla zam yüzde 14.2'yi geçemiyor.
LİSE ÜCRETLERİ ARTACAK
TÜİK verilerine göre; özel okullarda 2015'te ortalama 17 bin lria olan lise ücretleri, 2016'da 10 bin lira seviyesine geriledi. Nedeni 2015-2016 döneminden itibaren dershanelerin temel liselere dönüştürülmesi. Özel lise 17 bin lira, temel liseler ise 8-9 bin lira istiyor. Yeni dönemde temel liselerin şartlarını iyileştirme zorunluluğuyla, fiyatlarını da yükseltmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.