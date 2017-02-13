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bahane şahane

lar önümüzdeki dönem için kayıtlara başladı. Yüzde 10 ile 30 arasındaki ları gören veli şok oldu. ‘Bu neyin zammı?’ diyen veli, ‘ arttı’ bahanesiyle şaşkına döndü

Dolar bahane zam şahane
Veliyi kazanç kapısı olarak gören lar yine sahne aldı. 2017-2018 dönemi için kayıtlara başlayan bazı özel okulların fiyatlarını yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artırdığı görüldü. Özellikle talebin fazla olduğu özel okullarda oranları da yüksek oldu. Fahiş zammın bahanesi ise döviz kurundaki artış. Geçen sene bu dönemde, kurunun 2.90-3.05 lira bandındayken, bu sene 3.70 lira seviyesinde olduğunu belirten özel okullar, sanki tüm giderleri dolar üzerindenmiş gibi yeni dönem fiyatlarını doları dikkate alarak yaptıklarını açıkladı. Halbuki giderlerinin yüzde 60'ı personel masrafı, yüzde 40'ı da dolaylı olarak doların artışından etkilenebilecek elektrik, doğalgaz, teknolojik okul ürünlerinden oluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların fiyat artışlarına ilişkin sınırlaması var. Ara yıllarda artış oranının hesaplanmasında (Y.İ,ÜFE+TÜFE)/ 2 oranına, okulun geçen yıl ilan ettiği ücrete en fazla yüzde 5 ilave artış yapılabiliyor. Bu hesapla zam yüzde 14.2'yi geçemiyor.

LİSE ÜCRETLERİ ARTACAK
TÜİK verilerine göre; özel okullarda 2015'te ortalama 17 bin lria olan lise ücretleri, 2016'da 10 bin lira seviyesine geriledi. Nedeni 2015-2016 döneminden itibaren dershanelerin temel liselere dönüştürülmesi. Özel lise 17 bin lira, temel liseler ise 8-9 bin lira istiyor. Yeni dönemde temel liselerin şartlarını iyileştirme zorunluluğuyla, fiyatlarını da yükseltmesi bekleniyor.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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