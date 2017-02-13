125 bin kişi parasını unuttu

125 bindenfazla sigortalı,hayat poliçesindebiriken 42milyon 99 binlirasını almayıunuttu. GüvenceHesabı MüdürüAbdülkadirKüçük, sigortaşirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayatpoliçesi yaptırıp, söz konusu tarihlersonunda hayat poliçesinde birikenparasını unutup almayanlarınbulunduğunu söyledi. Abdülkadir Küçük,bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın42 milyon 99 bin lira olduğu bilgisinivererek, "Bu paralar 15 Haziran 2017tarihine kadar sigortalılar tarafındanaranmaz ve tahsil edilmez ise, 31Haziran 2017 tarihine kadar sigortaşirketleri tarafından Güvence Hesabınadevredilecek" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.