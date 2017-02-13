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125 bin kişi sını unuttu

125 bin kişi parasını unuttu
125 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken 42 milyon 99 bin lirasını almayı unuttu. Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi. Abdülkadir Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 42 milyon 99 bin lira olduğu bilgisini vererek, "Bu lar 15 Haziran 2017 tarihine kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise, 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına devredilecek" diye konuştu.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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