TOKİ’den Van’a ‘cazibe’ merkezi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Van'ın Erciş ilçesine inşa edilen yeni ticaret merkezinin, tamamlandığında ilçenin ekonomik anlamda canlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. TOKİ Başkan Ergün Turan, şu bilgileri verdi: "408 dükkan ve 48 ofisin yer alacağı ticaret merkezinin toplam inşaat alanı yaklaşık 33 bin metrekareyi kapsıyor. Mevcut caminin etrafına kurulacak çarşı niteliğindeki yapının etrafında 4 konak yer alacak. Ticaret merkezinin zemin katları dükkanlara ayrılırken, üst katları ofis olarak kullanılacak. 500 araçlık kapalı otoparkı ile ziyaretçilere park kolaylığı sağlayacak."
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