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Şimdi moda çeyrek gram

Şimdi moda çeyrek gram
Altın fiyatlarındaki yükseliş hem sektörü hem de vatandaşı zora soktu. Düğün, sünnet, doğum gibi özel günlerde sevdiklerine takamayanlar için çözüm Darphane'den geldi. Darphane piyasaya çeyrek gramlık altın sürdü. Kuyumcular durumdan memnun. İlginin arttığını belirten kuyumcular, "Yeni basılan ve 37 TL'ye satılan çeyrek gram altın ilgi görüyor" dediler
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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