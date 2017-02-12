İran’dan 2 milyon turist gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Turizm Haftası'nda Türkiye'yi dünyanın en fazla turist gelen 3'üncü ülkesi yapma hedefine ulaşmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığında İran'a çıkarma yapan heyet İranlı turist potansiyelini Türkiye'ye çekmek için yoğun temaslar gerçekleştirdi. İran'ın önde gelen 35 turizm şirketi ile İran'dan Türkiye'ye daha fazla turist gelmesinin önündeki engeller ve çözüm yolları değerlendirildi. İran'dan şuan Türkiye'ye yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin civarında turist gelirken bu rakamın 2 milyona çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
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