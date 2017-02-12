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Her keseye tekne

Her keseye tekne
Dünyaca ünlü mega yat, tekne ve yelkenlilerin sergilendiği , CNR EXPO Yeşilköy'de başladı. Fuarda, 3 bin liradan başlayan ve milyonlarca liraya kadar uzanan yüzlerce tekne, yat ve yelkenliler deniz severlerin beğenisine sunuluyor. Dünya markalarının en iddialı motor yat ve yelkenlilerin sergilendiği fuarda, tekne ekipmanları ve denizcilik malzeme üreticileri de ürünlerini gösterme fırsatı buluyor. Numarine 78 Flybridge Evolution, 3 milyon Euro'dan başlayan fiyatı ile CNR Avrasya Boat Show'un en gözdeleri arasında yer aldı. 78 Evolution; sekiz misafir, üç mürettebat konaklama kapasitesine sahip. Yüzde 100 Türk yapımı olan tekneye Amerika, Avrupa ülkeleri ve Hollanda yoğun ilgi gösteriyor. CNR Avrasya Boat Show da uygun bütçeli tekneler de sergileniyor. Safter'ın 3.5 metre boyundaki yerli yapım teknesi yaklaşık 3 bin lira fiyatıyla da ilgi çekiyor.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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