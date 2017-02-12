Esnafa kredi ve vergi müjdesi

Hükümet esnaf için kesenin ağzını açtı. Esnafa hem faizsiz kredi hem de vergi indirimi geliyor. Piyasalara can suyu olacak KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz kredisinden daha önce başvuran ancak krediden yararlanamayanlar ile yeni başvuru yapacak esnaf da yararlanacak. Önceden başvuru yapanların yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmazken, ilk kez başvuracakların "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" adresine başvurularını yapmaları gerekecek. Daha önce başvuranların ise başvuru yapmalarına gerek kalmayacak. Mikro işletmeler, yani yıllık net satış hasılatı 1 milyonliranın altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olanlar destekten öncelikli olarak yararlanacaklar. Öte yandan milyonlarca mükellefe sağlanan vergi borç yapılandırması kolaylığının ardından 750 bin esnafın da yüzü gülecek. Beyannamesini verenlerin 8 bin liraya kadar kazançlarından vergi alınmayacak.
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