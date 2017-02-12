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maaşına intibak

Yaklaşık 5 milyon nin beklediği karar Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak. Karar sonrası emeklilerin maaşında 355 liraya varan miktarlarda olacak.

Emekli maaşına intibak zammı
Yaklaşık 5 milyon nin beklediği intibak için umutlar bitmedi. Anayasa Mahkemesi'ne giden dosyadan olumlu karar çıkması bekleniyor. Karar çıktığı takdirde 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için yeni bir gündeme gelecek. Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı, 2000 yılı öncesinde emekli olanlara yapılan intibak zammının, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da yansıtılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu haklı buldu. Bunun üzerine Avcı, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay iş mahkemesinin kararını onayınca; Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Dosya önümüzdeki günlerde görüşülecek. Eğer yüksek mahkeme, 2000 öncesi intibakın yürürlük maddesinin iptali yönünde karar verirse, 2000 sonrası emekli olan herkese intibak zammı yolu açılacak. Bu yönde karar çıkması durumunda emeklilerin herhangi bir dava açması ya da başvuru yapması gerekmeyecek. Milyonlarca emekliye, 2000 öncesi emekli olanlara yapılan gibi 50 ile 355 lira arasında zamlar gündeme gelecek. Herkesin dosyası tek tek incelenerek karar verilecek. Bu hesaplamaların kısa sürede bitirilmesi bekleniyor.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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