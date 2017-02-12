Emekli maaşına intibak zammı

Yaklaşık5 milyonemeklininbeklediği intibakiçin umutlarbitmedi. AnayasaMahkemesi'ne gidendosyadan olumlu kararçıkması bekleniyor.Karar çıktığı takdirde2000 yılı ve sonrasındaemekli olanlar içinyeni bir zam gündemegelecek. TürkiyeEmekliler Derneğiüyesi İbrahim Avcı,2000 yılı öncesindeemekli olanlara yapılanintibak zammının,2000 yılı ve sonrasındaemekli olanlara dayansıtılması içinKamu DenetçiliğiKurumu'na başvurdu.Kamu DenetçiliğiKurumu başvuruyuhaklı buldu. Bununüzerine Avcı, Ankara İşMahkemesi'nde davaaçtı. Ancak mahkemedavayı reddetti.Dava, Yargıtay'ataşındı. Yargıtay işmahkemesinin kararınıonayınca; Avcı, AnayasaMahkemesi'ne bireyselbaşvuruda bulundu.Dosya önümüzdekigünlerde görüşülecek.Eğer yüksek mahkeme,2000 öncesi intibakınyürürlük maddesininiptali yönünde kararverirse, 2000 sonrasıemekli olan herkeseintibak zammı yoluaçılacak.Bu yönde kararçıkması durumundaemeklilerin herhangibir dava açması yada başvuru yapmasıgerekmeyecek.Milyonlarcaemekliye, 2000öncesi emekliolanlara yapılangibi 50 ile 355 liraarasında zamlargündeme gelecek.Herkesin dosyasıtek tek incelenerekkarar verilecek. Buhesaplamaların kısasürede bitirilmesibekleniyor.
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