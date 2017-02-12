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için onay tamam

Çanakkale için onay tamam
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Köprüsü'nün ihalesine ilişkin "Dün itibarıyla 4 grubunda dosyalarının yeterli olduğunu herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk Kore ortak girişimi, Kore firması Daelim ve SK ile Türkiye'den Yapı Merkezi ve Limak'tan oluşan de ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibarıyla ihaleyi onayladım" dedi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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