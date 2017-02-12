Çanakkale için onay tamam

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ihalesine ilişkin "Dün itibarıyla 4 grubunda dosyalarının yeterli olduğunu herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk Kore ortak girişimi, Kore firması Daelim ve SK ile Türkiye'den Yapı Merkezi ve Limak'tan oluşan de ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibarıyla ihaleyi onayladım" dedi.
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