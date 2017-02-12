Bütün illere doğalgaz

Doğalgaz gitmeyen Hakkari, Şırnak ve Artvin'e de doğalgazın götürülmesi için EPDK ihale ilanına çıkılmasını kararlaştırdı. İstekli şirketler 27 Şubat tarihine kadar kuruma yeterlilik başvurusu yapabilecek. Enerji Bakanlığı, bugün itibarıyla 76 il 292 ilçede yaklaşık 41 milyona doğalgaz ulaştırırken, Ağrı ve Tunceli'ye de kısa sürede doğalgaz ulaştırılması için çalışmalara başlanıldı. Öte yandan EPDK 9 şubatta aldığı kararla Artvin, Hakkari ve Şırnak için de doğalgaz dağıtım lisansı ihalesine çıkılmasını kararlaştırdı.
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