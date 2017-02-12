Atatürk Havalimanı yedek tutulacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Makbule Ocak, yeni havalimanının açılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapanmayacağını belirterek, "Bütün büyük metropollerde olduğu gibi İstanbul'daki yeni havalimanına da yedek bir meydan olması lazım. Atatürk Havalimanımızda çok ciddi alt ve üst yapı yatırımlarımız var. Ticari uçuşları yeni havalimanına kaydırdıktan sonra Atatürk Havalimanı'nda genel havacılık, müstakil kargolar, uçuş eğitimleri, bakım ve onarım hangarları gibi havacılığın diğer noktalarına çok ciddi imkanlar sağlayacağız" dedi.
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