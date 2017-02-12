9 milyarlık sevgi

2017'ye pozitif giren perakende sektörü, hazırladıkları indirim ve promosyon kampanyalarına özel günlerin yarattığı rüzgar da eklenince satışları katlıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne günler kala sektör hafta sonunun da araya girmesiyle satışları yüzde 25'e kadar artırdı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son iki yıldır Sevgililer Günü'nün kutlandığı 14 Şubat'ı kapsayan haftada 8.3 milyar liradan fazla harcama yapıldığını belirterek, bu yıl Sevgililer Günü'nde de ekonomiye 9 mi;lyar liralık katkı beklendiğini bildirdi. Palandöken, bu özel günde 18- 20 milyon arası kırmızı gül satıldığının altını çizerek, bu dönemde gül satışının normal günlere göre 10 katına çıktığını bildirdi. Saat&Saat'in sahibi Ramazan Kaya, şubat ayına çok iyi başladıklarını haftasonu bitmeden satışların geçen yılın şubat ayına göre yüzde 24 oranında arttığını söyledi. Kiğılı'nın Genel Müdürü Hilal Suerdem ise yaptıkları yüzde 50 indirim kampanyasıyla birlikte Sevgilier Günü'nde henüz haftasonu satışları dahil olmadan geçen yıla göre yüzde 10'luk bir satış artışı yakaladıklarını söyledi. Matraş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Matraş ise satışlarda yüzde 10'luk bir artış olduğunu bu rakamın haftasonu bittiğinde yüzde 20-25'lere çıkmasının muhtemel olduğunu ifade etti.



KADINLAR GİYİM ERKEKLER ÇİÇEK

GittiGidiyor'un araştırmasına göre erkeklerin yüzde 34'ü çiçek, yüzde 28'i takı ve mücevher hediye ediyor. Kadınların yüzde 42'si ise giyim ürünü seçiyor. En çok 50-150 TL aralığındaki hediyeler tercih ediliyor. Bekar erkeklerin yüzde 32'si, kadınların yüzde 35'i, evli erkeklerin yüzde 30'u, kadınların yüzde 33'ü bu fiyat aralığında hediye alıyor.

PINAR ÇELİK NACAR



