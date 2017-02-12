5 bin yeni eleman

Yıldız Holding bünyesindeki Şok Market'in 4.130'uncu mağazası Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker'in katılımıyla açıldı. İstanbul Esenyurt'taki mağazanın açılışında konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın desteği ile yeni bir istihdam seferberliği başlattık. İş arıyorum diyen kim varsa bize gelsin vergisini biz ödeyeceğiz" dedi. Murat Ülker de, "Bu yıl 800 milyon liralık yatırım yapıp 5 bin kişiye daha iş imkanı sağlayacağız. Böylece Türkiye'deki istihdamımızı yüzde 10'un üzerinde arttırmış olacağız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.