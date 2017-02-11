Zimmet esnedi kredi kolaylaştı

Bankacıların kredi verirken ve borç yapılandırırken kılı kırk yardığı zimmet suçu esnetildi. Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile usulüne uygun kredi ve yapılandırmalarda zimmetsuçlaması yapılmayacak. Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemlerinde zimmet suçlamasıyapılamayacak. Özellikle yeniden yapılandırmada zimmet suçunun esnetilmesinin sektörü rahatlatacağını belirten analistler, bunun yanı sıra kredi işlemlerinde taşınan varlıkların da teminat olarak gösterilebilmesinin önünün açılması ile, bankaların kredihacminin artmasını bekliyor
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