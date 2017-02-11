Yol Durumu
  1. Kipa Migros’un oldu
  2. Başvuran Mart’ta promosyon alacak

esnedi kredi kolaylaştı

Zimmet esnedi kredi kolaylaştı
Bankacıların kredi verirken ve borç yapılandırırken kılı kırk yardığı suçu esnetildi. Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile usulüne uygun kredi ve yapılandırmalarda zimmet suçlaması yapılmayacak. Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama veya yeniden yapılandırma işlemlerinde zimmet suçlaması yapılamayacak. Özellikle yeniden yapılandırmada zimmet suçunun esnetilmesinin sektörü rahatlatacağını belirten analistler, bunun yanı sıra kredi işlemlerinde taşınan varlıkların da teminat olarak gösterilebilmesinin önünün açılması ile, bankaların kredi hacminin artmasını bekliyor
Etiketler: ,
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar