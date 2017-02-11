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alana ayda 773 lira

Yeni işçi alana ayda 773 lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberliği çağrısının ardından teşvik düğmesine basıldı. 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yıl sonuna kadar işe alınacak her için aylık 666 lira prim, 106 lira da vergi desteği verilecek. Aylık 773.47 liraya varan prim ve vergi desteği ile bir işçinin işverene maliyeti 2 bin 88 liradan bin 314 liraya inecek. Şubat ayında işe alınan bir işçi için işveren 11 ayda toplam 8 bin 507 liralık teşvikten yararlanabilecek. KHK uyarınca, söz konusu destek ödemesi, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınacak yeni işçiler için yapılacak ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek. Şubat'ta işe alınan işçi için 11 ay, Mart'ta işe alınan için 10 ay şeklinde olmak üzere destek ödemesi yapılacak. İşçilerin İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından alınması gerekecek. Teşvikten yararlanabilmek için, işçinin son 3 ayda o işverene bağlı olarak sigortalı çalışmamış olması koşulu aranacak. İlave alınacak işçi sayısında sınırlama olmayacak.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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