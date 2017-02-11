Yeni işçi alana ayda 773 lira

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın istihdamseferberliği çağrısının ardındanteşvik düğmesine basıldı.687 sayılı Kanun HükmündeKararname (KHK) ile yıl sonunakadar işe alınacak her yeni işçiiçin aylık 666 lira prim, 106 lirada vergi desteği verilecek. Aylık773.47 liraya varan prim ve vergidesteği ile bir işçinin işverenemaliyeti 2 bin 88 liradan bin 314liraya inecek. Şubat ayında işealınan bir işçi için işveren 11 aydatoplam 8 bin 507 liralık teşviktenyararlanabilecek.KHK uyarınca, söz konusudestek ödemesi, 1 Şubat 2017tarihinden itibaren işe alınacakyeni işçiler için yapılacak ve31 Aralık 2017 tarihine kadardevam edecek. Şubat'ta işealınan işçi için 11 ay, Mart'ta işealınan için 10 ay şeklinde olmaküzere destek ödemesi yapılacak.İşçilerin İŞKUR'a kayıtlı işsizlerarasından alınması gerekecek.Teşvikten yararlanabilmek için,işçinin son 3 ayda o işverene bağlıolarak sigortalı çalışmamış olmasıkoşulu aranacak. İlave alınacakişçi sayısında sınırlama olmayacak.
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