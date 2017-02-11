Vergi bereketi

Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel: Bellona markamızda vergi indirimine ek olarak yüzde 15 ek indirim yapılınca satışlarımız yüzde 30 arttı. İstikbal'de talep artışı yüzde 50'yi bulurken, Mondi markamızın satışları ise yüzde 55 oranında yükseldi.
Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: ÖTV indirimlerinin devreye girmesiyle birlikte, ilk hareketlilik büyük beyaz eşya grubunda yaşandı. Büyük beyaz eşya satışlarımızda ilk haftada yüzde 10'luk bir artış yaşandı. 30 Nisan'a kadar sürecek olan vergi indiriminin, önümüzdeki dönemde büyük beyaz eşyanın yanı sıra küçük ev aletlerine de pozitif yansımasını bekliyoruz. Vergi indirimini ek avantajlarla da destekleyeceğiz.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri De rneği Başkanı Ergün Güler: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırında aylık ortalama satış adedi 550 bin. ÖTV teşviki gelmeseydi 550 bin 400 bine düşecekti. Şimdi beyaz eşya satışları aylık 600 bin adede çıkacak. Satışların yüzde 50 artmasını bekliyoruz.
n11.com Satış Direktörü Örpen Koçak: Bir önceki haftaya göre özellikle beyaz eşya grubunda ve elektrikli süpürge satışlarında yüzde 15'e yakın bir artış kaydettik. Devam eden kampanyalarla satış artışlarının yüzde 25'e ulaşmasını bekliyoruz.
E-TİCARETTE SATIŞLAR YÜZDE 35 ARTTI
İndirimler özellikle internet üzerinden satışları coşturdu. GittiGidiyor'un Genel Müdürü Öget Kantarcı, yüksek kur ve hızlı değişen gündem gibi etkenlerle alışverişi erteleyen tüketicinin vergi indirimleriyle harekete geçtiğini belirtti. İlk hafta itibarıyla beyaz eşya satışlarında yüzde 25, mobilyada da yüzde 30 artış olduğunu ifade eden Kantarcı, Şubat ayı olmasına rağmen klima satışlarının bile yüzde 35 arttığını söyledi.
Pınar Çelik NACAR
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