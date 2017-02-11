Yol Durumu
  1. 53 liraya sağlık hizmeti
  2. Yeni işçi alana ayda 773 lira

’den istihdama katkı

Turkcell’den istihdama katkı
16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyor. Türkiye'nin 'i olarak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak, teknolojinin sadece tüketeni değil üreteni olmak, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek gibi önceliklerimiz var. Başarımızı sürdürülebilir kılmak için en büyük değerimiz insan kaynağımız" dedi. Yeni iş alanlarıyla artan ihtiyaçlarını karşılamak için güçlendiklerini söyleyen Terzioğlu, "Türkiye'ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, Geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Etiketler:
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar