Turkcell’den istihdama katkı

16 bin çalışanı olan TurkcellGrubu, 2017'de 250'si geleceğinlider adayı olmak üzere 2 bin300 kişiyi daha istihdametmeyi planlıyor. Türkiye'ninTurkcell'i olarak yatırımlarınıhız kesmeden sürdürdüklerinibelirten Turkcell GenelMüdürü Kaan Terzioğlu, "Dahayüksek müşteri memnuniyetisağlamak, teknolojinin sadecetüketeni değil üreteni olmak,geleceğin liderlerini bugündenyetiştirmek gibi önceliklerimizvar. Başarımızı sürdürülebilirkılmak için en büyük değerimizinsan kaynağımız" dedi. Yeniiş alanlarıyla artan ihtiyaçlarınıkarşılamak için güçlendiklerinisöyleyen Terzioğlu, "Türkiye'yeinanıyoruz ve ülkemiz içinüretmeye devam ediyoruz,Geleceğe yatırım yapmaya devamedeceğiz" diye konuştu.
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