Kipa Migros’un oldu

Kipa hisselerinin yüzde95.5'nin, Tesco Overseas'tenMigros Ticaret AŞ'ye devriişlemi, Rekabet Kurumutarafından onaylandı. Hisse devrisürecinin başladığı belirtilenMigros'tan yapılan açıklamada,hisse devriyle Migros'un,ağırlıklı olarak Marmara, Egeve Akdeniz bölgesinde hizmetveren Kipa'nın, 48 hipermarket,48 süpermarket ve 72 expressmağazası ile birlikte yaklaşık 320bin metrekare net satış alanınıbünyesine dahil etmiş olacağıifade edildi. Kipa'nın 20 kentteki26 AVM'sinin de Migros'unolacağı kaydedilen açıklamada,hisse devrinin 1 Mart 2017'degerçekleşeceği belirtildi.
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