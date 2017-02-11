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’un oldu

Kipa Migros’un oldu
Kipa hisselerinin yüzde 95.5'nin, Tesco Overseas'ten Migros Ticaret AŞ'ye devri işlemi, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Hisse devri sürecinin başladığı belirtilen 'tan yapılan açıklamada, hisse devriyle Migros'un, ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde hizmet veren 'nın, 48 hipermarket, 48 süpermarket ve 72 express mağazası ile birlikte yaklaşık 320 bin metrekare net satış alanını bünyesine dahil etmiş olacağı ifade edildi. Kipa'nın 20 kentteki 26 AVM'sinin de Migros'un olacağı kaydedilen açıklamada, hisse devrinin 1 Mart 2017'de gerçekleşeceği belirtildi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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