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Kimlikle

’ya pasaportsuz gidişin önü açıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sadece kimlik ile iki ülke arasında seyahat edilebileceğini belirterek, ‘Hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız’ dedi.

O ülkeye sadece kimlikle gidilecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile 'nın sadece kimlik kartıyla seyahat için mutabakata vardığını açıkladı. Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Karşılıklı ziyaret ve turist sayısını artırmak istiyoruz. Haklarımız arasında daha fazla temas olsun istiyoruz. O nedenle bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlikleriyle ülkelerimizi ziyaret etmesi için hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız" diye konuştu.

TURİZME DOPİNG
Amaçlarının iki ülke arasındaki ticari hacmi artırmak olduğunu belirten Davutoğlu, "Dost Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına bir teşekkürüm var. Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye gelen turist sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 25 bin Ukraynalıyı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Biz karşılıklı görüşmeleri ve turizm konuşunda ilişkileri artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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