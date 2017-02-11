Ukrayna’ya pasaportsuz gidişin önü açıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sadece kimlik ile iki ülke arasında seyahat edilebileceğini belirterek, ‘Hazırlıkları tamamladık. Yaz gelmeden bunu başaracağız’ dedi.
Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ileUkrayna'nın sadece kimlik kartıylaseyahat için mutabakata vardığınıaçıkladı. Ukraynalı mevkidaşıPavlo Klimkin ile ortak basıntoplantısı düzenleyen BakanMevlüt Çavuşoğlu, "Karşılıklıziyaret ve turist sayısını artırmakistiyoruz. Haklarımız arasındadaha fazla temas olsun istiyoruz.O nedenle bundan sonraki süreçtevatandaşlarımızın pasaportaihtiyaç duymadan sadecekimlikleriyle ülkelerimizi ziyaretetmesi için hazırlıkları tamamladık.Yaz gelmeden bunu başaracağız"diye konuştu.
TURİZME DOPİNG
Amaçlarının iki ülke arasındaki ticari hacmi artırmak olduğunu belirten Davutoğlu, "Dost Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına bir teşekkürüm var. Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye gelen turist sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon25 bin Ukraynalıyı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Biz karşılıklı görüşmeleri ve turizm konuşunda ilişkileri artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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