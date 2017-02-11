Başvuran Mart’ta promosyon alacak

Emekliler yıllardır bekledikleri promosyona önümüzdeki aydan itibaren kavuşuyor. SGK; Ziraat, Garanti,İş Bankası, Akbank, ING ve QNB Finansbank ile sözleşme imzalayarak süreci başlattı. Bu bankalara Halkbank, VakıfBank ve PTT'nin de katılması bekleniyor. Emekliler bu aydan itibaren bankalara giderek sözleşme imzalayacak. Ardından promosyon ödemeleri Mart ayından itibarenbaşlayarak Nisan ve Mayısaylarında da devam edecek. Maaşı bin liranın altındaki emeklilere en az 300 lira, bin-2 bin lira arasında olanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerindeki maaşlara ise en az 450 lira promosyon ödemesi yapılacak. Bankalar bu paraların üzerine çıkabilecek. Promosyon ödemeleri 3 yıllık sözleşmelere göre yapılacak. Uzmanlar, açıklanan promosyon miktarlarının bankaların ödeyeceği en alt tutarlar olduğunu belirterek, "Protokol imzalayan banka sayısı arttıkça rekabet de ortaya çıkacak ve bu miktarlar artabilecek. Bu yüzden tüm bankalar beklemekte fayda var" dedi.
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