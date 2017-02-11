Arz güvenliği için tarihi adım

Tuz Gölü Yeraltı Gaz Depolama Tesisi'nin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye enerji piyasası ve arz güvenliği için tarihi öneme sahip bir tesisi devreye aldıklarını bildirdi. Albayrak, Türkiye'nin enerjideki stratejisini üç unsur üzerine kurduğunu, bunlardan ilkinin gerçekleşecek projelerin "tüm tarafların menfaatine olması" unsuru olduğunu anlattı. İkinci unsurun da bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması olduğuna dikkati çeken Albayrak, üçüncü konunun ise bölgenin ve dünyanın huzuruna katkıda bulunmak olduğunu söyledi.



YERLİ KAYNAKLAR REKOR KIRDI

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak için de çalıştıklarını hatırlatan Albayrak, özellikle yerli kömüre dayalı elektrik üretimin payını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Bakan Albayrak, 2016'da yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 49.3'e çıkararak, AK Parti iktidarlarının rekorunu kırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "2016'da yerli kömürün elektrik üretimindeki payını bir önceki yıla göre yüzde 23 artırdık. Yerli kömürün toplam portföy içindeki payını artırmak için kömür rezervlerini değerlendirmeye başladık. Yatırımcının işini kolaylaştıran bir sistem kuruyoruz. Buna karşılık yatırımcılarımızdan yeni nesil, çevre ile uyumlu ve son teknoloji termik santraller kurmalarını istiyoruz. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği de taviz vermediğimiz noktaların başında geliyor. 2016'da yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını da yüzde 31'in üzerine taşıdık. Yenilenebilir enerjide de aynı formatta bir sistem ortaya koyuyoruz."



HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN

"Her şey Türkiye için" anlayışıyla çıktıkları yolda sorumluluklarının farkında olduklarını anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Büyük Türkiye için durmadan çalışacağız. 15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki Türkiye'nin diz çökmesi için maşaları tutan eller hazırda bekliyor. Maşaların eliyle mesaj vermeye, yol çizmeye çalışanlara daha çok çalışarak ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz. Biz güçlü olunca dünyanın dört bir köşesindeki mazlumlar güçlü hissediyor, mutlu oluyor. Benzer projelerin de hızla hayata geçmesi için çok çalışacağız."



