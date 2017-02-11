Almanlardan 100 milyon Euro'luk dev yatırım

Cazibe Merkezleri için yaklaşık 2 hafta içinde 2.5 milyar TL'lik başvuru yapıldığını söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan "10 bin kişiye yakın da istihdam öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde bunun yoğun bir şeklinde artacağını düşünüyoruz" dedi. Bakan Elvan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 il için oluşturulan Cazibe Merkezleri Programı'nın detaylarını Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (TÜSİAD) dün düzenlenen iki ayrı toplantıda anlattı.

YANINIZDA OLACAĞIZ

Cazibe Merkezi için ilk yabancı başvurunun bir Alman firmasından geldiğini belirten Elvan, yatırımın Şanlıurfa için planlandığını söyledi. Alman firmasının ismini açıklamayan Evlan "Boru üzerine yatırım yapmak istediklerini ifade ettiler. Başvurularını da almışlar. Özellikle doğalgaz borusu imali yapacaklar. Aşağı yukarı 100 milyon Euro'luk bir yatırım" diye konuştu.

SON BAŞVURU 27 ŞUBAT

Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımın başından sonuna kadar olan süreçte yatırımcı ile birlikte olunacağını aktaran Lütfi Elvan "Bu yatırım kamu ve özel kesimin, yatırımcının el ele yürüdüğü süreç olacak. Proje fikrinden fizibilite çalışmasına, arsa temininden bina yapımına, makinden personel alımına ve işletme aşamasına geçinceye kadar olan tüm süreçler devlet, hükümet, kamu olarak biz sizin yanınızda olacağız" dedi. Elvan, Cazibe Merkezleri için son başvuru tarihinin 27 Şubat olduğunu da hatırlattı.

KAMU İHALELERİNDE AJANTAJ SAĞLANACAK

Kalkınma Bakanı Elvan, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yapılacak yatırımlar kapsamında üretilecek ürünlere kamu ihalelerinde avantajlar sağlamak istediklerini söyledi. Elvan, TÜSİAD'daki konuşmasında "Henüz Bakanlar Kurulu kararı çıkarmadık. Ama kamu alım garantisi ile ilgili açıklamaları yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi. llerde belli üretim alanlarında sanayi kümeleri oluşturulacağını belirten Elvan, gelen başvurulara göre hangi illerde hangi yatırımın yapılacağına bakanlığın karar verileceğini anlattı.

NAİL OLPAK:İSTİHDAMA DESTEK PROJEMİZ VAR

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, işsizliğin Güneydoğu'da yüksek olduğunu belirterek, "Güneydoğu'da terör ve yatırımsızlık arasında kısır bir döngü yaşanıyordu. Cazibe Merkezleri teşviklerle yatırımcıyı cezbederek bölgede üretimi ve istihdamı artıracak bir proje" dedi. Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısını da desteklediklerini belirterek "Bu konudaki çalışmamızı pazartesi günü kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz" dedi.