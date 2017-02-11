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750 bin a geldi

750 bin esnafa af geldi
Milyonlarca mükellefe sağlanan borç yapılandırması kolaylığının ardından 750 bin esnafın da yüzü gülecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 25 Şubat'a kadar 750 bin ın basit usulde beyanname vereceğini belirterek, "Beyannamesini verenlerin 8 bin liraya kadar kazançlarından vergi almayacağız. Bu ilk uygulama yılı. Diyelim 20 bin lira kazanç elde etmiş, 8 bin lirasını dışında bırakıyoruz. Bu esnımız 8 bin liradan bin 200 lira vergi ödemeyecek" dedi. Bakan Ağbal, tüccara, esnafa 5 puanlık indirim yapıldığı, bordrolu çalışanlara da indirim uygulandığını söyledi. 2008'de asgari geçim indirimi uygulaması başladığını hatırlatan Ağbal, şöyle devam etti:

ÇALIŞANA DA İNDİRİM
"2017'de bekar asgari ücret üzerinden çalışan birisinin normalde bir yıl boyunca hesaplanan vergisi 2 bin 976 lira. Bu yıl bekar birinin vergisinden bin 600 lirası düşüldü. Bin 376 lira vergi alıyoruz. Her türlü vergi yükümlülüğünü yerine getirene 5 puan indirim. Bu olayda oran yüzde 53 indirim yapılmış durumda."

Hazal ATEŞ
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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