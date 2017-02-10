Telekom’dan 3’lü rekor

Türk Telekom'un 2016 yılı gelirleri yüzde 10.9 ile halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme oranını kaydederek 16.1 milyar liraya yükseldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türk Telekom'un toplam abone sayısı da 2016'da halka arzdan bu yana rekor seviyedeki 1.5 milyonluk net abone kazanımı ile 38.9 milyona ulaştı. FAVÖK, 2016'da rekor seviyede artış kaydetti ve 5.5 milyar liraya yükseldi. Türk Telekom, 2016'da 3 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Sonuçları değerlendiren Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, 2008'deki halka arzdan bu yana rekor yıllık abone kazanımı ve rekor yıllık gelir büyümesi elde ettiklerini belirtti.
228 BİN KM FİBER AĞ
Paul Doany, "81 ile ulaşan yaygın fiber ağımızın 228 bin kilometre uzunluğa, 13.9 milyon haneye ve hane halkının yüzde 60'ına erişmesinden gurur duyuyoruz" diye konuştu
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