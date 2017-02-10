Tek tıkla 425 lira

Büyük ilgi gören torun bakan büyükannelere maaş projesi hayata geçti. Protokolün imzalanmasının ardından dün başvurular alınmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Sakarya, Konya, Tekirdağ, Kayseri ve Gaziantep'te yaşayanlar, şartları taşıyorlarsa Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesindeki formu doldurarak 1 yıl boyunca ayda 425 liralık ödeme için başvurularını yapabilecek. İsteyenler ise SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine giderek başvurabilecek. Başvuru için son tarih 28 Şubat. Bu sürenin sonunda başvurular incelenerek 6 bin aile belirlenecek. Mart'ta da uygulama başlayacak. Başvuru için annenin maaşının 2, ailenin toplam gelirinin de 3 asgari ücreti aşmaması gerekecek.



BU ŞARTLARA DİKKAT!

- Türk vatandaşı olmak.

- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı ilde ikamet etmesi.

- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması.

- Annenin en az 18 yaşında olması.

- Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması.

- Anne adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na daha önce ödenmiş en az 360 tam gün prim bulunması.

- Annenin analık hali izin süresini geçirmiş olması ve başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması.

- Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması.

- Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması.

- Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.