Taksiciye vergi indirimi

Hükümet, yıllık geliri 8 binliranın altında olan taksicidenvergi almayacak. 8 bin liranınüzerinde geliri olan mükelleften isebu meblağın üstü olan kısım içinvergi alınacak. Örneğin; daha önceyıllık beyan ettiği tüm kazancıyüzde 15 gelir vergisine tabi olantaksicinin artık yıllık kazancının8 bin liraya kadar olan kısmıvergilendirilmeyecek. Maliye buuygulama ile düşük gelirli esnafınvergi yükünü hafiflettiği gibi,vergide gerçek bilgi beyanınıteşvik etmiş olacak. İstanbulTaksiciler Odası Başkanı YahyaUğur, "Taksi esnafının yüzde90'ı basit usul mükellefi. Bu vergiindirimi taksi camiası açısındanhükümetimizin bizlere göstermişolduğu büyük bir destek. Bizlerde bu desteklere duyarsızkalmayacağız. Son günlerdetaksicilik adına devrim niteliğindegelişmeler yaşamaktayız.Hükümetimize müteşekkiriz" dedi.
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