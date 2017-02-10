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ye vergi indirimi

Taksiciye vergi indirimi
Hükümet, yıllık geliri 8 bin liranın altında olan den vergi almayacak. 8 bin liranın üzerinde geliri olan mükelleften ise bu meblağın üstü olan kısım için vergi alınacak. Örneğin; daha önce yıllık beyan ettiği tüm kazancı yüzde 15 gelir vergisine tabi olan taksicinin artık yıllık kazancının 8 bin liraya kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek. Maliye bu uygulama ile düşük gelirli esnafın vergi yükünü hafiflettiği gibi, vergide gerçek bilgi beyanını teşvik etmiş olacak. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, "Taksi esnafının yüzde 90'ı basit usul mükellefi. Bu vergi indirimi taksi camiası açısından hükümetimizin bizlere göstermiş olduğu büyük bir destek. Bizler de bu desteklere duyarsız kalmayacağız. Son günlerde taksicilik adına devrim niteliğinde gelişmeler yaşamaktayız. Hükümetimize müteşekkiriz" dedi.
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