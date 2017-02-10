Patronlar seferber oldu

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın başlattığıistihdam seferberliği iş dünyasınıharekete geçirdi.
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi: İstihdam seferberliğinin anaaktörlerinden birisi ihracatçılarolacak. Başbakanımız da bu konuylailgili 12 milyar liralık destekvereceklerini söyledi. Bir işadamıne ister ki... İlave 1 milyonyeni istihdam konusu gündemegeldi. İnşallah bunun 300 bininetalibiz. Ben de kendi firmamda2 bin ek istihdam ile destekvereceğim.
- Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: Cumhurbaşkanımız'ınistihdam seferberliğiçağrısını destekliyoruz.Mobilya sektörü olarak 2017'dezaten Sayın Cumhurbaşkanımızve hükümetimiz bize gerekenKDV indirimini verdi. Biz de yılsonuna kadar 50 bin kişiye ekistihdam yaratmak için planlamayapıyoruz.
- Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Çağrıyı destekleyerekseferberlik başlatıyoruz.Tüm üyelerimize ulaşıp ülkemizadına bu kampanyanın başarılıolması için elimizden geleni yapacağız.İstihdamını artıran firmalarıödüllendireceğiz.
- İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi: 5. ve6. bölgelerdeki yatırımlarımızlabirlikte toplamda 50 bin kişiyeyeni iş imkanı sağlayacağımızıöngörüyoruz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.