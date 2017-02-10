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Patronlar seferber oldu

seferberliği harekete geçirdi. TİM 300 bin, mobilyacılar ve İHKİB 50 biner istihdam sözü verdi.

Patronlar seferber oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberliği iş dünyasını harekete geçirdi.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi: İstihdam seferberliğinin ana aktörlerinden birisi ihracatçılar olacak. Başbakanımız da bu konuyla ilgili 12 milyar liralık destek vereceklerini söyledi. Bir işadamı ne ister ki... İlave 1 milyon yeni istihdam konusu gündeme geldi. İnşallah bunun 300 binine talibiz. Ben de kendi firmamda 2 bin ek istihdam ile destek vereceğim.

- Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: Cumhurbaşkanımız'ın istihdam seferberliği çağrısını destekliyoruz. Mobilya sektörü olarak 2017'de zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz bize gereken KDV indirimini verdi. Biz de yıl sonuna kadar 50 bin kişiye ek istihdam yaratmak için planlama yapıyoruz.

- Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Çağrıyı destekleyerek seferberlik başlatıyoruz. Tüm üyelerimize ulaşıp ülkemiz adına bu kampanyanın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. İstihdamını artıran firmaları ödüllendireceğiz.

- İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi: 5. ve 6. bölgelerdeki yatırımlarımızla birlikte toplamda 50 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağımızı öngörüyoruz
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