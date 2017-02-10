Komşu panikte

Adalara gelen Türk turistle ihya olan Yunanistan, paniğe kapıldı. Avrupa Komisyonu'nun 'Kapıda vizeye hayır' kararı, komşuyu 'Türkler gelmeyecek' telaşına soktu. Yunanistan, ekönlemlerle kaybı azaltma çabasına girişti. Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Bakanlık'ın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etti. Yunan basını, turizm gelirlerinde Türk turistlerin önemli payı olan adalardaki yetkililerin karara tepkili olduğunu yazdı. Yine gazeteler, vize işlemlerinin kolaylaştırılarak, bu karar sebebiyle oluşması beklenen sıkıntıların aşılması için Türkiye'deki konsolosluklara personel takviyesi yapılacağının ve vize başvurularında elektronik sistem kullanılacağının belirtildiğine haberlerinde yer verdi. Midilli, Sakız, Rodos,İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana Nisan-Ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla, Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu.
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