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Hafta sonu da başvurusu

Hafta sonu da kimlik başvurusu
İçişleri Bakanlığı, yeni kartı için 2 Ocak'tan bu yana 2 milyon başvuru alındığını, 750 bin kimlik kartı basıldığını duyurdu. Bakanlık, "İlçe nüfus müdürlüklerindeki yoğunluk azalıncaya kadar mesai saatleri hafta içi saat 19.00'a kadar uzatıldı. Başvurular cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatlerinde alınacak" açıklaması yaptı.
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