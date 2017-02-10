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in litresi 6 kuruş ucuzladı

Benzinin litresi 6 kuruş ucuzladı
Benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da ortalama 5.43 liradan satılan in litre fiyatı, geceyarısından itibaren 5.37 lira oldu. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.38'den 5.32 liraya, İzmir'de 5.41'den 5.35 liraya düştü. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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