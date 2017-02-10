Benzinin litresi 6 kuruş ucuzladı

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Benzinin litre fiyatına 6 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da ortalama 5.43 liradan satılan benzinin litre fiyatı, geceyarısından itibaren 5.37 lira oldu. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.38'den 5.32 liraya, İzmir'de 5.41'den 5.35 liraya düştü. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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