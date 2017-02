1.5 milyon kişiye iş

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1.5 milyon kişinin iş bulmasına olanak sağlayacak istihdam paketinin hazır olduğunu ve hızla hayata geçirileceğini belirtti. Müezzinoğlu, paketi şöyle anlattı:



- 200 BİN KİŞİYE MESLEKİ EĞİTİM:

Mesleki eğitim kurslarından 200 bin kişi yararlanacak. Bu kişilerin iş sahibi olması sağlanacak.



- 150 BİN TOPLUMA YARARLI ÇALIŞMA:

Önümüzdeki dönem 150 bin kişi ağaçlandırma, okul temizliği, parkların bakımı gibi işlerde 9 ay çalışacak.



- ARTI İSTİHDAM DESTEĞİ:

İşverenlerin, Aralık sonu itibariyle çalıştırdığı işçi sayısına ilave yarattığı her istihdamın maliyeti devlet tarafından karşılanacak.



- 500 BİN İŞBAŞI EĞİTİMİ:

500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamı sağlanacak. Eğitim süresince maaşları devlet ödeyecek. İşveren bu kişileri işe alırsa teşvikten yararlanacak. Yani bu kişiler artı istihdam sayılacak, tüm vergi ve primlerini devlet ödeyecek. İşveren sadece maaş verecek.



- 100 BİN ÖZEL KONTENJAN:

Bu 500 bin kişinin 100 binine yönelik pozitif ayrımcılık yapılacak. Bunların 50 bini kadın, 40 bini engelli, 10 bini de eski mahkumlardan oluşacak.



- İŞTEN ÇIKARIP ALAMAZLAR:

Yeni her istihdamın bilgisi veri bankasında toplanacak ve takibi yapılacak. Mevcut istihdamını artıranlara destek verilecek.



GÜNLÜK 22 TL DESTEK

İŞKUR'a kayıtlı işsizi istihdam edene prim desteği verilecek. Bu destek, özel sektör tarafından 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere bu yıl sonuna kadar işe alınanlar için uygulanacak. Alınan her işçi için aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılmasıyla bulunacak tutar, SGK'ya ödenecek primlerden mahsup edilecek.



Zübeyde YALÇIN