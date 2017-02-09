Üniversiteliye 400 TL burs

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakan Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla 400 lisans öğrencisine ayda 400 TL burs vereceğini duyurdu. Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) lisans öğrencilerinden çevre mühendisliği, biyoloji, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, kimya ve kimya mühendisliği, şehir planlama, mimar ve inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan öğrencilere yönelik burs verecek.