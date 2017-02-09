Üniversiteliye 400 TL burs

Çevre ve ŞehircilikBakanlığı'na bağlı TürkiyeÇevre Koruma Vakfı, BakanMehmet Özhaseki'nintalimatıyla 400 lisansöğrencisine ayda 400 TL bursvereceğini duyurdu. TürkiyeÇevre Koruma Vakfı (TÜÇEV)lisans öğrencilerinden çevremühendisliği, biyoloji,elektrik mühendisliği, makinemühendisliği, kimya ve kimyamühendisliği, şehir planlama,mimar ve inşaat mühendisliğibölümlerinde öğrenim görenöğrencilerden bitirme tezi yada bitirme projesi hazırlayanöğrencilere yönelik bursverecek.
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