Türk'ün canı patlıcan

Türkiye, birçok ülkeye sebze-meyve ihraç ediyor. Ancak gönderilen tonlarca ürünün binlercesi de geri dönüyor. Gerekçe ise ürünlerde kullanılan tarım ilaçları. Ülkemizde bin farklı kimyasal bileşenden oluşan onbinlerce tarımilacı bulunuyor. Sadece bir elma oluşumu 40-50 çeşit kimyasal ilaçla destekleniyor. İhraç edilip geri gelen ürünler ise imha edilmesi gerekirken, bazıları denetimsiz olarak iç piyasaya sürülerek sofralarımıza geliyor. Çünkü Rusya ve AB ülkelerinin sebze-meyvede kullanılmasını istemediği kimyasal ilaçlar var ama ülkemizde herhangi bir sınırlama yok. Bu durum ülke ülke ilan edilen 'ihracat yaparken kullanımı yasak kimyasallar' duyuruları ile de adeta belgeleniyor. Uzmanlar, ilaç sıfatıyla masumane gösterilmeye çalışılan tüm tarım ilaçlarının kimyasal zehirlerden oluştuğunu dile getiriyor.
KANSERE YOL AÇAR GIDA GüvenliğiHareketi BaşkanıKemal Özer, meyve-sebzedekullanılan zirai kimyasallarınkalıntı halinde insana geçtiğini vekanser dahil bir çok hastalığa yolaçtığını ifade ederek, "Kişi bitkiyebağımlı hale getiriyor. Kalıntılartoprağa zarar verir. Topraktayaşayan solucanları bileöldürür" dedi.
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