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Türk'ün canı patlıcan

- üretiminde bin tane farklı çeşit kimyasal kullanılıyor. Bu zirai ilaçlar yüzünden pek çok ihraç ürünü AB’nin ve Rusya’nın kapısından dönüyor. Bu gıdalar ’de satılıyor.

Türkün canı patlıcan
Türkiye, birçok ülkeye - ihraç ediyor. Ancak gönderilen tonlarca ürünün binlercesi de geri dönüyor. Gerekçe ise ürünlerde kullanılan tarım ilaçları. Ülkemizde bin farklı kimyasal bileşenden oluşan onbinlerce tarım ilacı bulunuyor. Sadece bir elma oluşumu 40-50 çeşit kimyasal ilaçla destekleniyor. İhraç edilip geri gelen ürünler ise imha edilmesi gerekirken, bazıları denetimsiz olarak iç piyasaya sürülerek sofralarımıza geliyor. Çünkü Rusya ve AB ülkelerinin sebze-meyvede kullanılmasını istemediği kimyasal ilaçlar var ama ülkemizde herhangi bir sınırlama yok. Bu durum ülke ülke ilan edilen 'ihracat yaparken kullanımı yasak kimyasallar' duyuruları ile de adeta belgeleniyor. Uzmanlar, ilaç sıfatıyla masumane gösterilmeye çalışılan tüm tarım ilaçlarının kimyasal zehirlerden oluştuğunu dile getiriyor.

KANSERE YOL AÇAR
GIDA Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer, meyve-sebzede kullanılan zirai kimyasalların kalıntı halinde insana geçtiğini ve kanser dahil bir çok hastalığa yol açtığını ifade ederek, "Kişi bitkiye bağımlı hale getiriyor. Kalıntılar toprağa zarar verir. Toprakta yaşayan solucanları bile öldürür" dedi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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