Türkiye’nin enerjisine tam destek

Dünya Bankası’nın TANAP için vereceği 400 milyon dolarlık kredinin imzaları atıldı. Bakan Albayrak, uluslararası yatırım bankaları ile 3 milyar dolarlık finansman paketinin hayata geçirileceğini müjdeledi.
Uluslararası finans kuruluşları Türkiye'ye güvenlerini, kritik öneme sahip enerji sektörüne sağladıkları finansmanla bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Bankası'nın TransAnadolu Doğalgaz Boru HattıProjesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği 400 milyon dolarlık kredi için imzalar dün atılırken; Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak, 3 milyar dolarlık yeni bir finansman paketinin de müjdesini verdi.
400 milyon dolarlık kredi anlaşmasının imza töreninde konuşan Bakan Albayrak, proje kapsamında atılan imzaların sadece enerji piyasaları değil, ekonomi ve finans piyasaları açısından da önemli olduğunu vurguladı. Albayrak, "Burada piyasalar açısından bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. Enerji çerçevesinde ekibimizin sadece Dünya Bankası değil, uluslararası yatırımbankaları noktasında yürüttüğü enerji projeleriyle ilgili yaklaşık 3 milyar dolarlık bir finansman paketini 2017 itibarıyla inşallah hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. Yerli kaynaklarla elektrik üretiminin bu yıl büyük oranda arttığını belirten Albayrak, "Bu yıl yüzde 49.3 ile elektrik üretiminde yerlilik oranında önemli bir başarıya imza attık. 2017'de hedef bunu daha da yukarılara taşımak. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar konusunda çok daha güçlü adımlar atacağız. Yerli kömür dışında güneş ve rüzgarda da... Önümüzdeki hafta güneşte ilk adımları atacağız. Bu yılın ilk yarısı bitmeden rüzgarda da çok önemli bir adım daha atacağız" diye konuştu.
TUZ GÖLÜ'NE İLK GAZ YARIN Türkiye'nin son dönemde doğalgaz arz güvenliğini sağlamak için attığı adımları da hatırlatan Albayrak, "Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımız'ın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz. Türkiye, kaynak çeşitliliği ve büyük projeler noktasında bir tarafta TANAP, diğer tarafta TürkAkımı, diğer boru hattı projeleri ve Doğu Akdeniz gazının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması noktasındaki projelerin en güçlü destekçisi ve tarafı olmaya devam ediyor ve edecek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.