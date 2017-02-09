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Türk hackerlar Fitch’i kilitledi

Türk hackerlar Fitch’i kilitledi
Türk hackerlar, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirerek, kuruluşun internet sitesini saatlerce erişime kapattı. Türk Hack Team yöneticileri, öncü bir saldırı yaptıklarını, kuruluşun Türkiye'ye yönelik tavrının değişmemesi durumunda saldırıların artarak devam edeceğini belirtti.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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