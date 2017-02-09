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425 TL

Torun bakan büyükanneye maaş projesinin protokolü imzalandı. Bu ay talepler toplanacak, Mart ayında da uygulama başlayacak. 10 ilde seçilecek 6 bin büyükanneye ayda 425 lira ödeme yapılacak

Torun maaşı 425 TL
Torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayan 'Büyükanne Projesi'nin protokolü dün imzalandı. Proje; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep'te toplam 6 bin aileyi kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu projenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarınca takip edileceğini, büyükannelere aylık 425 lira yardımın yapılacağını ifade etti. Projenin bin aile için maliyetinin 6 milyon lira olduğunu, bununda yarısını İŞKUR'un, yarısını da protokolün tarafı olan paydaşların üsteleneceğini aktardı. Müezzinoğlu, dünyada ilk olacak projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

İŞTE ŞARTLARI
"Bu protokolden sonra talepleri almaya başlayacağız. Bu talepleri ayın sonuna kadar değerlendireceğiz, Mart itibarıyla projenin fiilen uygulanmasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki annenin geriye dönük asgari 1 yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin 2 asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam gelirinin 3 asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Çocuğun ilk 1 yaşının içinde olması lazım."

FORMLA BAŞVURULACAK
Bakan Müezzinoğlu, "Pilot uygulama olduğu için 400 müracaat varsa, 500'ü dolduracağız" şeklinde konuştu. Müezzinoğlu, ailelerin Çalışma Bakanlığı'nın web sayfasındaki formu doldurarak müracaat edebileceklerini, iller düzeyinde SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine başvurulabileceğini söyledi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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