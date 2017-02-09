Torun maaşı 425 TL

Torunlarının bakımını üstelenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardım yapılmasını sağlayan 'Büyükanne Projesi'nin protokolü dün imzalandı. Proje; İstanbul, İzmir, Ankara,Bursa, Kayseri, Sakarya,Antalya, Konya, Tekirdağ veGaziantep'te toplam 6 binaileyi kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu projenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uzmanlarınca takip edileceğini, büyükannelere aylık 425 lira yardımın yapılacağını ifade etti. Projenin bin aile için maliyetinin 6 milyonlira olduğunu, bununda yarısını İŞKUR'un, yarısını da protokolün tarafı olan paydaşların üsteleneceğini aktardı. Müezzinoğlu, dünyada ilk olacak projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
İŞTE ŞARTLARI
"Bu protokolden sonra talepleri almaya başlayacağız. Bu talepleri ayın sonuna kadar değerlendireceğiz, Martitibarıyla projenin fiilenuygulanmasına geçeceğiz. Burada öncelikle aile seçiminde veya büyükanne seçiminde çok detaya gitmeyen temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki annenin geriye dönük asgari 1 yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin 2 asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam gelirinin 3 asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Çocuğun ilk 1 yaşının içinde olması lazım."
FORMLA BAŞVURULACAK Bakan Müezzinoğlu, "Pilot uygulama olduğu için 400 müracaat varsa, 500'ü dolduracağız" şeklinde konuştu. Müezzinoğlu, ailelerin Çalışma Bakanlığı'nın web sayfasındaki formu doldurarak müracaat edebileceklerini, iller düzeyinde SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine başvurulabileceğini söyledi.
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