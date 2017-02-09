Promosyon yarışı büyüyor

Yaklaşık 11.5 milyon emekliyepromosyon verecek bankaların sayısı hergeçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 5'inci imzayı ING Bank ile attı. İştebankaların promosyon vaatleri:
- ING: 3 yıl süre ile aylığını bankadanalmayı taahhüt eden ve SGK protokolündebelirtilen koşulları sağlayan emeklilerden;aylık maaşı bin liraya kadar olanlara 300lira; bin ve 2 bin lira arasında olanlara 375lira; 2 bin lira ve üzerinde olanlara ise 450lira net promosyon ödemesi yapacak.
- İŞ BANKASI: 3 yıl süre ile aylığınıbankadan almayı taahhüt eden ve SGKprotokolünde belirtilen koşulları sağlayanemeklilere belirlenen taban miktarlardapromosyon ödemesini 1 Mart'tan itibarentek seferde ve peşin olarak yapacak.
- ZİRAAT: Maaşa göre 300 lira, 375lira ve 450 lira olmak üzere 3 ayrı tutardapromosyon verecek. Banka, emeklilere özelürünler de geliştirecek.
- AKBANK: Taahhütname imzalayanemeklilere promosyon ödeyecek.Promosyon için 2 adet otomatik faturatalimatı isteniyor. Bunun yanı sıra kredikartı ya da Artı Para sahibi olunması, bunlaristenmezse de altın mevduat hesabı, vadelimevduat hesabı ya da ek otomatik faturatalimatı şartı aranıyor.
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