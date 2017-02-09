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yarışı büyüyor

Promosyon yarışı büyüyor
Yaklaşık 11.5 milyon emekliye verecek bankaların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 5'inci imzayı ING Bank ile attı. İşte bankaların promosyon vaatleri:

- ING: 3 yıl süre ile aylığını bankadan almayı taahhüt eden ve SGK protokolünde belirtilen koşulları sağlayan lerden; aylık maaşı bin liraya kadar olanlara 300 lira; bin ve 2 bin lira arasında olanlara 375 lira; 2 bin lira ve üzerinde olanlara ise 450 lira net promosyon ödemesi yapacak.

- İŞ BANKASI: 3 yıl süre ile aylığını bankadan almayı taahhüt eden ve SGK protokolünde belirtilen koşulları sağlayan emeklilere belirlenen taban miktarlarda promosyon ödemesini 1 Mart'tan itibaren tek seferde ve peşin olarak yapacak.

- ZİRAAT: Maaşa göre 300 lira, 375 lira ve 450 lira olmak üzere 3 ayrı tutarda promosyon verecek. Banka, emeklilere özel ürünler de geliştirecek.

- AKBANK: Taahhütname imzalayan emeklilere promosyon ödeyecek. Promosyon için 2 adet otomatik fatura talimatı isteniyor. Bunun yanı sıra kredi kartı ya da Artı Para sahibi olunması, bunlar istenmezse de altın mevduat hesabı, vadeli mevduat hesabı ya da ek otomatik fatura talimatı şartı aranıyor.

- GARANTİ: Promosyon ödemelerine Mart'ta başlayacak. Bankayla 3 yıllık taahhütname imzalayanlara tek seferlik ve peşin promosyon ödeyecek. Miktarlar taban olarak belirlenen rakamlar olacak. Protokol şartları uygulanacak.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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