Parlak fikirlere fırsat Arıkovanı’ndan

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, inovatif ürünler ortaya koyan girişimcileri bu girişimlere destek olmak isteyenlerle buluşturuyor. Şimdiye kadar 18 farklı girişim için kitlesel fonlama kampanyası başlatılan platformda, 1 milyon 920 bin TL destek toplandı. Kısa sürede yüzde 75'lik kaynak sağlama oranıyla başarıyı yakalayan platform, Türkiye'de kitlesel fonlama kültürünün gelişimine destek olmayı hedefliyor. Turkcell Genel MüdürüKaan Terzioğlu, bugüne kadar Arıkovanı'na 2 bin 708 fikrin geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Aşağı yukarı 380tanesi ile birebir görüşme yapıldı. 11bin destekçiyi girişimcilerle buluşturan Arıkovanı'nda, şimdiye dek 1 milyon920 bin lira değerinde bir fon oluşturuldu. Platformda, şu ana kadar 9 proje fon hedefine ulaşarak başarılı oldu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.