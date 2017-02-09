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Parlak fikirlere fırsat ’ndan

Parlak fikirlere fırsat Arıkovanı’ndan
Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, inovatif ürünler ortaya koyan girişimcileri bu girişimlere destek olmak isteyenlerle buluşturuyor. Şimdiye kadar 18 farklı girişim için kitlesel fonlama kampanyası başlatılan platformda, 1 milyon 920 bin TL destek toplandı. Kısa sürede yüzde 75'lik kaynak sağlama oranıyla başarıyı yakalayan platform, Türkiye'de kitlesel fonlama kültürünün gelişimine destek olmayı hedefliyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bugüne kadar 'na 2 bin 708 fikrin geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Aşağı yukarı 380 tanesi ile birebir görüşme yapıldı. 11 bin destekçiyi girişimcilerle buluşturan Arıkovanı'nda, şimdiye dek 1 milyon 920 bin lira değerinde bir fon oluşturuldu. Platformda, şu ana kadar 9 proje fon hedefine ulaşarak başarılı oldu."
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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